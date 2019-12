Tennis Tavolo: chiuso il girone di andata della Juvenes

Chiuso il girone di andata dei campionati a squadre con risultati positivi per tutti i team della Juvenes ad eccezione di quello della serie A2 che perde come da pronostico a Norbello in Sardegna per 4:0 contro la prima in classifica. Vincono tutte le altre squadre: la serie C1 per 5:1 a S. Giustino, il team di serie D1 a Jesi nello scontro al vertice contro la Clementina per 5:1 e il giovane team di serie D3 nel concentramento di Senigallia dove si impone contro le tre squadre di casa: Senigallia E per 3:0 Senigallia F per 3:0 e Senigallia G sempre per 3:0 dominando la classifica al primo posto in solitaria. in foto lo scontro al vertice in serie D1