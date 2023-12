TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: chiuso il girone di andata per le squadre della Juvenes

Tennis Tavolo: chiuso il girone di andata per le squadre della Juvenes.

Con la settima giornata si è concluso il girone di andata per le tre squadre della Juvenes, in serie C1 è arrivata una sconfitta per 5:1 contro TT Star Este, il team rimane al quarto posto in classifica, in serie C2 importante successo per 4:3 sul TTVita La Campofilone, decisivo il doppio vinto da Pietro Bologna ed Andrea Morri per 3:2 a seguire nei singolari due successi di Andrea Morri, una vittoria anche per Pietro Bologna, il team ora è al quinto posto in classifica e sarà un girone di ritorno di grande lotta per la nostra giovane squadra con obiettivo salvezza.

In serie D2 netta vittoria per 6:1 contro i Sorci Verdi B Pesaro, due successi per Loris Ceccoli che chiude il girone di andata imbattuto 10 partite ed altrettante vittorie , una vittoria per Elia Mazza, da sottolineare l’esordio nei campionati senior dei due under 11, Thomas Ceccoli autore di due successi ed Enea Stefanelli che perde 14:12 al quinto set ma poi assieme a Thomas Ceccoli vince nel doppio, il team giovanissimo della Juvenes chiude il girone di andata al terzo posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: