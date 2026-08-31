GIOCHI DEL MEDITERRANEO Tennis Tavolo: concluso anche il torneo individuale di tennis tavolo Sconfitti per 4 a 0 i tre pongisti sammarinesi Mattias Mongiusti, Chiara Morri e Lorenzo Ragni

Mattias Mongiusti ha aperto il programma del torneo individuale ai Giochi del Mediterraneo. Il pongista sammarinese ha sfidato il francese Leo De Nodrest, giocatore di ottimo livello che ha Taranto è arrivato fino a giocarsi le medaglie di bronzo nel mixed team e nel torneo a squadra. Mongiusti è stato superato con il punteggio di 4-0 con i parziali di 11-4, 11-5, 11-8, 11-2. Si ferma al primo turno anche l'impegno di Chiara Morri nel tabellone femminile. La sammarinese ha sfidato la serba Izabela Lupulesku. È arrivato un ko per 4-0 con i parziali di 11-6, 11-3, 11-6, 11-5. A chiudere gli impegni di San Marino nel tennis tavolo è stato Lorenzo Ragni contro l'algerino Stephane Ouaiche. Anche questa partita è terminata con il punteggio di 4-0 (11-8, 11-6, 11-4, 11-6).

Nel video l'intervista con Lorenzo Ragni

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