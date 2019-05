Tennis Tavolo: donne d’argento dopo 10 anni. Giardi-Morri-Chimei salgono sul secondo gradino del podio

Il soffertissimo ma meritato 3-2 su Monaco ha spalancato loro le porte della finale. Letizia Giardi - Chiara Morri e Yan Chimei sanno già di avere al collo almeno un argento che mancava al tennis tavolo femminile da 10 anni. La loro vera finale è proprio quella con Monaco, partita memorabile e piena di pathos. Le lussemburghesi in finale sono ancora un ostacolo insormontabile e la sconfitta non scalfisce la gioia per un argento atteso un lustro. Era infatti da Cipro 2009 che le ragazze del tennis tavolo sammarinese non assaporavano questa grandissima soddisfazione.







Da Budva L’inviato Lorenzo Giardi