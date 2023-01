TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: due vittorie e una sconfitta per la Juvenes San Marino

Tennis Tavolo: due vittorie e una sconfitta per la Juvenes San Marino.

Al Multieventi si è giocata la prima giornata del girone di ritorno per la Juvenes San Marino di tennis tavolo, impegnata nei campionati regionali a squadre. Contro Montemarciano è arrivata una sconfitta di misura per il team di C2 che comunque mantiene il primo posto in solitaria. Due vittorie, una per 5-1 e l'altra per 5-4, per le compagini di Serie D1 e D2 che risalgono la classifica.

