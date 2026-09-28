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Tennis Tavolo, en plein di podi giovanili per la Juvenes all'esordio stagionale

La società del Titano rientra tra i primi tre in ciascuna categoria, a Marina di Montemarciano

di Nicola Petricca
28 set 2026
Tennis Tavolo, en plein di podi giovanili per la Juvenes all'esordio stagionale

La Juvenes Tennis Tavolo di San Marino fa il pieno di podi al torneo di Marina di Montemarciano, primo appuntamento regionale della nuova stagione. Nelle 13 ore di gare disputate nelle Marche, con atleti impegnati in tutte le categorie giovanili e senior, ai pongisti del Titano manca solo la vittoria.

Di contro, arrivano medaglie in ciascuna categoria giovanile: Enea Stefanelli è 3° tra gli Under 13, Tomas Ceccoli è 2° negli Under 15, Michele De Marco è 2° negli Under 19, Sean Berardinelli è 3° tra gli Under 21, Mattia Berardi è 3° in 3a categoria. A tali podi si aggiungono i piazzamenti di Samuele Brighi (5° in U15, 5° in 6a categoria), Elia Mazza (4° in U19), Giovanni Giovagnoli (4° in U21), Riccardo Tentoni e Pietro Bologna (5° e 6° in 3a categoria).




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