Tennis Tavolo, Europei U15: Pietro Bologna entra nel tabellone dei migliori

Ai Campionati Europei Giovanili in corso a Gondomar, in Portogallo, dopo il 27' posto nella gara a squadre. Pietro Bologna conquista l’accesso tra i migliori under 15 d’Europa nel singolare maschile, grazie a una rimonta di carattere dopo l’esordio in salita. Il giovane pongista sammarinese, seguito dal ct Claudio Stefanelli, è stato inserito nel girone 12 della categoria U15. Il percorso è iniziato con una sconfitta di misura contro il rumeno Mihai Iordan: 3-1 i parziali per il rumeno 11-7, 13-11, 7-11, 11-7. Un match combattuto, con Bologna che ha dimostrato subito di potersela giocare ad alti livelli. Da lì in poi è arrivata la reazione, nel secondo incontro il sammarinese ha dominato lo svizzero Charlie Hurtado per 3-1: 11-6, 6-11, 11-9, 11-5. Prestazione solida e continuità dal terzo set in poi. Il passaggio del turno si è deciso all’ultima partita contro il greco Theofanis Markoulakis. Dopo essere andato avanti 2-0, Pietro Bologna ha subito la rimonta del greco ma sul 2:2 ha tirato fuori grinta e lucidità: 11-6, 11-9, 7-11, 6-11, 11-8 il finale. Una vittoria 3-2 che vale l’ingresso nel tabellone dei migliori U15 europei. Ora per Bologna si apre la fase ad eliminazione diretta.







