Tennis Tavolo, Europei U15: un ottimo Pietro Bologna cede a Lastovka

Pietro Bologna chiude la sua avventura agli Europei Giovanili di tennistavolo a Gondomar, in Portogallo, sfiorando la vittoria in una partita infinita persa 12-10 al settimo set. Il giovane sammarinese, allenato dal ct Claudio Stefanelli, è stato eliminato dal ceco Vojtech A. Lastovka con il punteggio di 4-3: 11-8, 9-11, 7-11, 6-11, 11-9, 11-9, 10-12.

Dopo essere andato sotto 1-3, Pietro Bologna ha trovato la forza di rimontare fino al 3-3 vincendo due set 11-9. Nel 7° e decisivo set è scappato sul 9-4 e ha avuto anche un match point sul 10-9, ma Lastovka ha annullato e chiuso 12-10 tra gli applausi.







