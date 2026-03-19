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Tennis Tavolo: impresa di Mattias Mongiusti ai campionati italiani

di Elia Gorini
19 mar 2026
Mattias Mongiusti con coach Claudio Stefanelli
Mattias Mongiusti con coach Claudio Stefanelli

Grande impresa ai Campionati Italiani di Seconda Categoria di Terni per Mattias Mongiusti. Partito come testa di serie numero 58, a causa del recente rientro dopo un lungo infortunio, è riuscito a conquistare uno straordinario terzo posto. Nel girone di qualificazione, il pongista sammarinese ha ottenuto una vittoria di grande prestigio battendo Alessandro Baciocchi delle Fiamme Azzurre, che si è poi laureato campione italiano. In semifinale, opposto a Spagnolo, è stato purtroppo costretto al ritiro a causa di un forte risentimento muscolare, che gli ha impedito di giocarsi fino in fondo l’accesso alla finale.

Buone anche le prestazioni degli altri atleti: Lorenzo Ragni si è fermato tra i primi 16, mentre Federico Giardi è uscito nei primi 42. Il bronzo conquistato da Mattias Mongiusti assume ancora più valore considerando l’alto livello della competizione, alla quale hanno preso parte anche tre atleti di Prima Categoria (con l’esclusione solo dei primi otto del ranking nazionale).




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