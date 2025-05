ANDORRA 2025 Tennis Tavolo in semifinale nei doppi: sarà medaglia nel maschile e nel femminile

Nel pomeriggio arriveranno le prime due medaglie per San Marino ai Giochi di Andorra, dal tennis tavolo. Giardi e Ragni nel doppio maschile, Yan Chimei e Morri nel doppio femminile hanno conquistato le semifinali dopo aver terminato i rispettivi gironi a punteggio pieno. In caso di sconfitta in semifinale sarà bronzo, altrimenti si andrà alla finale per la medaglia d’oro.

