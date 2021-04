TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: Juvenes di bronzo ai Campionati under 21

Tennis Tavolo: Juvenes di bronzo ai Campionati under 21.

Bel risultato centrato dalla Juvenes impegnata a Terni nei Campionati Italiani Juniores e Under 21. La squadra sammarinese ha centrato il terzo posto dopo aver battuto Torre del Greco per 3:0 e nei quarti di finale il favorito CUS Torino per 3:2. Juvenes sconfitta per 3:0 in semifinale contro i Campioni d’Italia del Verzuolo. A rappresentare la Juvenes: Mattias Mongiusti, Federico Giardi, Andrea Morri guidati dal tecnico Claudio Stefanelli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: