TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: Juvenes grande protagonista a Senigallia Gli atleti sammarinesi conquistano ottimi risultati al campionato regionale giovanile.

Tennis Tavolo: Juvenes grande protagonista a Senigallia.

I pongisti sammarinesi sono stati assoluti protagonisti nel Campionato Regionale Giovanile a squadre che si è disputato a Senigallia. Due le categorie in programma, negli over 3500 vittoria e titolo regionale per Sean Berardinelli e Michele de Marco usciti imbattuti con ben cinque squadre sconfitte, negli under 3500 inaspettata medaglia d’argento con tre incontri vinti per Enea Stefanelli e Michele Tiribilli.

Nel torneo riservato ai sesta categoria, in tabellone 58 atleti, trionfo per i pongisti della Juvenes con tre suoi atleti sul podio. Thomas Ceccoli nonostante i suoi undici anni mette tutti in fila e vince il suo primo torneo seniores in carriera, terzo posto per Giovanni Giovagnoli e quarto di Filippo Santi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: