Tennis Tavolo: Juvenes impegnata tra Parma e Senigallia

È stato un fine settimana molto intenso per i pongisti sammarinesi divisi tra il WTT a Parma, con pongisti professionisti provenienti da tutto il mondo, e le giovani promesse di casa nostra impegnate a Senigallia nel torneo regionale. A Parma Lorenzo Ragni, Mattias Mongiusti e Federico Giardi hanno affrontato il massimo livello internazionale. Nessuna vittoria, ma tantissima esperienza: il sorteggio non molto favorevole li ha messi di fronte al primo turno pongisti titolati, il solo Lorenzo Ragni ha vinto un set contro il polacco Zalewski, sconfitto 3:0 Mattias Mongiusti contro il due volte campione europeo juniores Sgouropoulos e Federico Giardi 3:0 contro il tedesco Oehme. A Senigallia, erano ben 14 giovani i giovani pongisti sammarinesi impegnati nel torneo regionale, a podio in tutte e tre le categorie in programma con Thomas Ceccoli secondo ed Enea Stefanelli terzo negli under 13 mentre negli under 17 terzo posto per Loris Ceccoli, terzo posto di Thomas Marcattili negli under 21.








