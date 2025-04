TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: Juvenes promossa in Serie D1

Si sono chiusi, al Multieventi, i campionati a squadre di Tennis Tavolo. Grande stagione per la Juvenes San Marino nella serie D2. Il netto successo con Senigallia per 6-1 vale la promozione in D1. Secondo posto, invece, per la stessa Juvenes in serie C1. Infine, salvezza centrata per la squadra del tecnico Claudio Stefanelli in C2 dopo la vittoria per 4-3 contro il TT Vita S.Elpidio. I giovani pongisti sammarinesi si sono fatti valere, centrando gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

