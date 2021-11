Tennis Tavolo: Juvenes protagonista a Montemarciano

A Marina dì Montemarciano il primo Torneo regionale giovanile dì qualificazione ai Campionati Italiani, molto positiva la prova di squadra dei giovani pongisti sammarinesi della Juvenes che sono stati grandi protagonisti in tutte le categorie, Pietro Bologna è primo negli under 11, Francesco Ronci secondo negli under 13, Sean Berardinelli terzo negli under 15, quarto Loris Ceccoli negli under 11 ed infine Michele De Marco che pur vincendo un match non è riuscito a passare le qualificazioni nel girone degli under 13.

