Al Centro Olimpico di Senigallia si è disputato il Torneo Regionale Giovanile di qualificazione ai Campionati Italiani giovanili, grande successo per i pongisti della Juvenes presenti con ben 12 atleti che hanno portato a casa 7 medaglie, nel singolo under 13 oro per Pietro Bologna ed argento per Loris Ceccoli, medaglie di bronzo per Thomas Ceccoli ed Enea Stefanelli negli under 11, Filippo Santi under 15, Sean Berardinelli under 17, Luca Rinaldini under 19.