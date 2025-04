TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: Juvenes protagonista

Tennis Tavolo: Juvenes protagonista.

L’intensa stagione agonistica del tennistavolo sammarinese entra nel vivo con l’ultima giornata dei campionati a squadre che si disputerà sabato 12 aprile al Multieventi alle ore 16:00, con due scontri diretti decisivi per la promozione, in serie C1 la Juvenes affronterà il TT Vita S. Elpidio mentre in D2 il Senigallia, in caso di vittorie sarà promozione in B2 e D1, in campo individuale grandi soddisfazioni per il coach Claudio Stefanelli con ben due vittorie dei suoi pongisti, in Open nazionali, a fine marzo Thomas Marcattili si è imposto a Camerino con sul podio al terzo posto il giovanissimo Thomas Ceccoli e sabato scorso Giovanni Giovagnoli ha vinto a San Giovanni Valdarno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: