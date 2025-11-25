TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:12 Commissione Sanità: al centro dei lavori impianti sportivi e raccolta rifiuti 18:29 Piazza della Libertà: accesa la “Grande Stella”; prologo del Natale delle Meraviglie 17:06 Quando l'Alzheimer si chiama Amore 16:52 Rimini FC, Giammarioli: “Il calcio è in mano a gente senza scrupoli e la FIGC ha grandi responsabilità” 16:46 “Sfalci differenziati”: venerdì il seminario di approfondimento sul verde pubblico e privato 16:32 Salute femminile, l'Ospedale di San Marino certifica la sua eccellenza coi Bollini Rosa 14:19 Agli Stati generali dell'Export il Segretario Beccari ragiona sul paventato tramonto dell'Occidente 14:07 Lupi sempre più vicini alle case, Sadegholvaad scrive alla Regione: “Fenomeno preoccupante” 13:14 50 anni dall'atto finale di Helsinki: il ricordo di chi c'era 13:13 "Giovani e sport nella Repubblica di San Marino": il volume di Anita Magalotti sul rapporto popolazione-sport
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Tennis tavolo, Juvenes protagonista alla quinta giornata dei campionati a squadre

Una vittoria in C2 e un successo largo in D1; sconfitta di misura in B2 dopo oltre quattro ore di gioco

25 nov 2025
Tennis tavolo, Juvenes protagonista alla quinta giornata dei campionati a squadre

La quinta giornata dei campionati a squadre di tennis tavolo, disputata sabato 22 novembre al Multieventi, ha visto protagoniste le tre formazioni della Juvenes con risultati complessivamente positivi. In Serie B2 la squadra sammarinese è stata superata di misura dal Lucca per 5-4 al termine di oltre quattro ore di gioco molto equilibrate, scivolando così al terzo posto in classifica. Importante vittoria in Serie C2, dove la Juvenes ha battuto il Porto Recanati 4-3, riprendendosi il primo posto. Convincente anche la giovane formazione di Serie D1, che ha ottenuto un netto 6-1 contro il CUS Ancona e sale così al secondo posto in graduatoria.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.