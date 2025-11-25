TENNIS TAVOLO Tennis tavolo, Juvenes protagonista alla quinta giornata dei campionati a squadre Una vittoria in C2 e un successo largo in D1; sconfitta di misura in B2 dopo oltre quattro ore di gioco

Tennis tavolo, Juvenes protagonista alla quinta giornata dei campionati a squadre.

La quinta giornata dei campionati a squadre di tennis tavolo, disputata sabato 22 novembre al Multieventi, ha visto protagoniste le tre formazioni della Juvenes con risultati complessivamente positivi. In Serie B2 la squadra sammarinese è stata superata di misura dal Lucca per 5-4 al termine di oltre quattro ore di gioco molto equilibrate, scivolando così al terzo posto in classifica. Importante vittoria in Serie C2, dove la Juvenes ha battuto il Porto Recanati 4-3, riprendendosi il primo posto. Convincente anche la giovane formazione di Serie D1, che ha ottenuto un netto 6-1 contro il CUS Ancona e sale così al secondo posto in graduatoria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: