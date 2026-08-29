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Tennis Tavolo: la coppia mista Mongiusti/Morri cede alla Tunisia

Sammarinesi in partita nei primi due set persi solo ai vantaggi.

di Elia Gorini
29 ago 2026
Le interviste a Mattias Mongiusti e Chiara Morri
Le interviste a Mattias Mongiusti e Chiara Morri

La coppia mista sammarinese formata da Mattias Mongiusti e Chiara Morri lotta, resta in partita, soprattutto nei primi due set, ma deve cedere alla Tunisia 3-0. Al Palasport “Giovanni Paolo II” Wassim Essid e Alaa Saidi hanno bisogno dei vantaggi per superare la coppia sammarinese. 12-11 e 13-11 i parziali dei primi due set. Più agevole il terzo, chiuso 11-3. La nazionale di tennis tavolo, guidata dal ct Claudio Stefanelli sarà ora impegnata nel tabellone dei singolari.

Nel video le interviste con Mattias Mongiusti e Chiara Morri




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