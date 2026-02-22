Tennis Tavolo: la Juvenes San Marino vince in B2 e D1, cade solo in C2

Un movimento in salute, confermato weekend dopo weekend. La Juvenes San Marino continua a ben figurare nei campionati italiani di Tennis Tavolo, con prestazioni di alto livello in tutte le categorie. A partire dalla Serie B2 dove i biancazzurri – nell'ultimo turno – hanno sconfitto 5-3 Firenze grazie ai due successi del giovane Pietro Bologna e di Federico Giardi, oltre alla singola vittoria – molto importante, ai fini del match – di Mattia Berardi. Un 5-3 che proietta la Juvenes al terzo posto della classifica, una posizione prestigiosa considerando che uno degli obiettivi iniziali era la salvezza, già acquisita da tempo.

Fallisce l'obiettivo promozione invece – ma mantiene comunque un ottimo secondo posto – la Serie C2, battuta 5-2 da Fano che così ipoteca la salita in C1 Nazionale. Partite molto combattute, con i sammarinesi che hanno provato a tener testa a uno dei club candidati fin dal principio a conquistare il campionato.

Chi si avvicina alla promozione è la Juvenes in Serie D1 che, grazie ad un netto 7-0 sulla Clementina Jesi, non solo conferma la seconda piazza ma si prepara ad affrontare i play-off, in caso di mantenimento della posizione. Anche in questo caso i sammarinesi sono una formazione giovane e di talento, e che stanno crescendo partita dopo partita.

Una stagione che serve, in vista dei prossimi obiettivi: in primis i Giochi del Mediterraneo di quest'estate, poi i Giochi dei Piccoli Stati a Monaco nel 2027. Tra i sammarinesi, ovviamente, vale la pena ricordare la presenza di Mattias Mongiusti in Serie A1, di Lorenzo Ragni in A2 e di Chiara Morri in A2 femminile. Per i giovani – poi – la possibilità di mettersi in mostra nella prossima primavera, quando si giocheranno i campionati italiani giovanili.







