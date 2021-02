Tennis Tavolo: la Juvenes torna vincitrice dalla trasferta a Forli

Bella vittoria a Forlì per il team Juvenes in serie C1 che si impone per 5-2 grazie a due vittorie a testa per Davide Muccioli, Andrea Morri. Successo anche per Riccardo Tentoni. Dopo tre giornate il team sammarinese ha conquistato il secondo posto in classifica.

