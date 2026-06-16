Tennis Tavolo: la Juvenes trionfa nella Coppa Marche

A brillare nel singolare assoluto è stato Federico Giardi, autore di una splendida prestazione che gli ha permesso di conquistare la vittoria finale e di aggiudicarsi anche il Memorial Don Giuseppe Innocentini, riconoscimento riservato al vincitore della prova principale. Pietro Bologna fa suo il singolare giovanile, confermando l’ottimo stato di salute del vivaio biancoblù. Tra i risultati di rilievo anche la quarta posizione di Thomas Ceccoli nel singolare giovanile, e la quinta della coppia Federico Giardi e Pietro Bologna nel doppio assoluto, il quinto posto di Pietro Bologna nel singolare e l’ottava posizione di Mattia Berardi.

Da sottolineare inoltre le positive prestazioni di Berardinelli, De Marco, Stefanelli, Mazza e Tentoni, che hanno contribuito con i loro piazzamenti al successo complessivo della squadra. La vittoria nella classifica generale della 49ª Sima Coppa Marche rappresenta il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni e testimonia il valore di un gruppo unito, capace di coniugare talento, spirito di squadra e passione. La Juvenes archivia così l’annata sportiva con un risultato di grande prestigio, guardando al futuro con entusiasmo e consapevolezza delle proprie potenzialità.









