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Tennis Tavolo: la Juvenes trionfa nella Coppa Marche

Si chiude nel migliore dei modi la stagione agonistica della Juvenes, protagonista assoluta nella 49ª Coppa Marche, manifestazione che ha visto il club conquistare ancora una volta il prestigioso trofeo a squadre.

16 giu 2026

A brillare nel singolare assoluto è stato Federico Giardi, autore di una splendida prestazione che gli ha permesso di conquistare la vittoria finale e di aggiudicarsi anche il Memorial Don Giuseppe Innocentini, riconoscimento riservato al vincitore della prova principale. Pietro Bologna fa suo il singolare giovanile, confermando l’ottimo stato di salute del vivaio biancoblù. Tra i risultati di rilievo anche la quarta posizione di Thomas Ceccoli nel singolare giovanile, e la quinta della coppia Federico Giardi e Pietro Bologna nel doppio assoluto, il quinto posto di Pietro Bologna nel singolare e l’ottava posizione di Mattia Berardi.

Da sottolineare inoltre le positive prestazioni di Berardinelli, De Marco, Stefanelli, Mazza e Tentoni, che hanno contribuito con i loro piazzamenti al successo complessivo della squadra. La vittoria nella classifica generale della 49ª Sima Coppa Marche rappresenta il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni e testimonia il valore di un gruppo unito, capace di coniugare talento, spirito di squadra e passione. La Juvenes archivia così l’annata sportiva con un risultato di grande prestigio, guardando al futuro con entusiasmo e consapevolezza delle proprie potenzialità.




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