Tennis Tavolo: la Nazionale ai Campionati Europei a squadre.

La nazionale sammarinese di Tennis Tavolo è arrivata a Belgrado per disputare il girone di qualificazione ai Campionati Europei a squadre. Il commissario tecnico Claudio Stefanelli ha convocato per la trasferta in Serbia, Federico Giardi, Mattias Mongiusti e Davide Muccioli. Il team sammarinese è inserito nel gruppo E assieme a Lussemburgo e Montenegro.

