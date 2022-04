Tennis Tavolo: la Nazionale giovanile protagonista a Linz

Tennis Tavolo: la Nazionale giovanile protagonista a Linz.

La Nazionale Sammarinese di Tennis Tavolo è tornata a Linz nel prestigioso torneo internazionale giovanile, con il team più giovane degli under 11, dopo cinque intense giornate dì gare, il grande risultato è arrivato per merito dì Pietro Bologna, la giovane promessa sammarinese nel singolo maschile Challange è arrivato in finale sconfitto solo dal n. 1 l’austriaco Gdanes.

Buona la prova anche dì Loris Ceccoli che si è piazzato nei primi otto, nella gara a squadre quarto posto finale dei sammarinesi che dopo le belle vittorie contro Repubblica Ceka 3-1 ed Austria 3-0, con la sconfitta dì misura per 3-2 contro la Moldova hanno visto svanire il podio. A guidare la squadra sammarinese il CT Claudio Stefanelli

