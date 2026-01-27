TV LIVE ·
27 gen 2026
Tennis Tavolo: Lorenzo Ragni batte l'americano Dalamal

Grande impresa per il tennistavolo sammarinese al torneo del circuito professionistico WTT Feeder di Lille. Al primo turno della competizione internazionale, Lorenzo Ragni ha conquistato una vittoria di grande prestigio superando per 3-1 l’atleta statunitense Dalamal. Un successo di particolare rilievo per il pongista della Repubblica di San Marino, che si è imposto con autorità contro un avversario proveniente da una grande nazione del tennistavolo mondiale come gli Stati Uniti d’America. La vittoria ottenuta a Lille rappresenta un risultato significativo per tutto il movimento sammarinese, contribuendo a dare ulteriore visibilità e prestigio al tennistavolo della piccola Repubblica in ambito internazionale.




