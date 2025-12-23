Tennis Tavolo: Lorenzo Ragni è campione sammarinese

Il tennistavolo sammarinese sta vivendo un momento di grande crescita e risultati positivi, come dimostrato da un’intensa settimana di competizioni che ha coinvolto settore giovanile, campionati a squadre e Campionato Sammarinese Assoluto.

Grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato i Campionati Sammarinesi Giovanili, con 25 giovani atleti (24 ragazzi e una giovanissima atleta) suddivisi in quattro categorie, a conferma della vitalità e dello sviluppo costante del movimento giovanile. Il fine settimana si è concluso con il Campionato Sammarinese Assoluto al Multieventi, che ha offerto incontri di alto livello tecnico e una notevole presenza di pubblico. Lorenzo Ragni ha conquistato il titolo, battendo in finale Federico Giardi. Sul podio anche Pietro Bologna (terzo) e Mattia Berardi (quarto), a testimonianza di un livello competitivo sempre più elevato.

Ottimi risultati anche nei campionati a squadre, con un percorso perfetto delle formazioni Juvenes nell’ultima giornata del girone di andata:

- Serie B2: vittoria per 5-3 contro Villa d’Oro Modena dopo oltre cinque ore di gioco, che consolida il terzo posto e avvicina l’obiettivo salvezza.

- Serie C2: successo per 4-3 contro S. Angelo in Pontano, che vale il primo posto in classifica al termine del girone di andata.

- Serie D1: affermazione per 5-2 contro Fabriano B, mantenendo il secondo posto e restando in piena corsa per la promozione.

Il bilancio complessivo è estremamente positivo e conferma l’efficacia del lavoro svolto a tutti i livelli, dal settore giovanile alle prime squadre. I risultati attuali sono concreti e il futuro si prospetta ricco di nuove sfide ed emozioni per il tennistavolo sammarinese e per la Juvenes.











