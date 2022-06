TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: Mattias Mongiusti centra due medaglie nel doppio agli Italiani Il sammarinese vince l'argento in coppia con Gaia Monfardini e il bronzo con Moras.

Chiusi a Rimini i Campionati Italiani giovanili riservati ai migliori under 11 e 21. Nella categoria under 21 grande protagonista è stato Mattias Mongiusti, che centra l'argento in doppio misto con Gaia Monfardini e il bronzo nel doppio maschile assieme al pongista bresciano Moras. Nella competizione di singolare si è fermato nei primi 16, superato dal finalista Piciulin. Due medaglie sfiorate per i giovanissimi under 11 Pietro Bologna e Loris Ceccoli nella gara di doppio i sammarinesi sono stati battuti nei quarti di finale in un match equilibrato perso per 3-2. Nella gara di singolare Pietro Bologna, dopo una striscia vincente di quattro vittorie, è stato sconfitto nei quarti di finale dalla testa di serie numero 1, poi Campione Italiano, Andreoli.

