TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: Mattias Mongiusti centra la prima vittoria in A1. Juvenes protagonista a San Marino

Tennis Tavolo: Mattias Mongiusti centra la prima vittoria in A1. Juvenes protagonista a San Marino.

Risultati positivi dal tennis tavolo sammarinese, in evidenza la prestazione di Mattias Mongiusti, che a Nulvi conquista il suo primo successo in Serie A1, decisivo nel 3-1 contro Federico Vallino Costassa atleta della nazionale senior italiana, sul 2-2, trascinando il TT Nulvi alla vittoria. Un risultato che arriva dopo il prestigioso bronzo vinto ai Campionati Italiani di seconda categoria di Terni.

Al Multieventi erano impegnate le squadre Juvenes: sconfitta 5-3 contro la capolista Prato per il team di B2. Federico Giardi supera 3-2 la giovane promessa azzurra Pietro Campagna e batte anche Cerquiglini, mentre il 15enne Pietro Bologna si impone 3-1 su Cerquiglini, numero 140 d’Italia. Successi netti infine per le squadre di Serie C2 e D1, entrambe vittoriose contro i team del TT Senigallia rispettivamente per 6-1 e 7-0, con protagonisti i giovani del Centro Federale sammarinese.

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