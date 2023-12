TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo, Mattias Mongiusti sul podio al Torneo Nazionale di Biella Storico risultato per il tennis tavolo sammarinese che a distanza di anni riporta un atleta sul podio nazionale.

Storico risultato per San Marino che con il terzo posto di Mattias Mongiusti, conquista il podio nel torneo nazionale di tennis tavolo di Biella. Il portacolori del Titani è bronzo, dopo aver perso la semifinale 3-2 contro il numero 2 del torneo Giordano. Dopo il podio in Finlandia conquistato la scorsa settimana, un altro grande risultato per il pongista sammarinese.

A Biella erano presenti anche Federico Giardi, che passa il girone e poi cede contro il vice campione Giordano e Lorenzo Ragni eliminato per differenza set nel girone.

