Tennis Tavolo: Mongiusti e Giardi protagonisti a Biella

I pongisti della squadra nazionale sammarinese protagonisti a Biella nei Campionati Italiani Assoluti, Mattias Mongiusti e Federico Giardi si qualificano al primo tentativo entrando nei primi 8 nella giornata del torneo di qualificazione ed entrano nel tabellone assoluto riservato ai migliori pongisti italiani. Grande exploit poi di Mattias Mongiusti che nel girone batte per 3:0 Antonino Amato n. 12 delle classifiche italiane. Successo per 3:2 anche contro il piemontese Cardea. Il sammarinese cede 3:0 da Lorenzo Ragni compagno di doppio e di nazionale ed entra nei 32 sfiorando l’ingresso nei primi 16 dopo la sconfitta di misura per 3:2 da Spagnolo. Federico Giardi in girone batte lo stesso Spagnolo 3:2 per poi cedere 3:1 contro Mihai Bobocica numero uno italiano e 3:1 con Marco Bressan e solo per differenza set manca l’ingresso nei primi 32.