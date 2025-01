TENNIS TAVOLO Tennis tavolo: Nazionale impegnata a Sarajevo per le qualificazioni europee

La nazionale sammarinese di tennis tavolo è a Sarajevo per le qualificazioni alla fase finale dei Campionati Europei a squadre,. Il direttore tecnico Claudio Stefanelli ha convocato gli atleti: Federico Giardi, Mattia Berardi e Pietro Bologna che a 14 anni fa il suo esordio in una competizione seniores, chiamato per sostituire Mattias Mongiusti che si è infortunato ad un ginocchio. 21 le nazioni presenti che si giocheranno la qualificazione per i 12 posti utili per partecipare alla fase finale di Zadar in Croazia.

