Tennis Tavolo: nel singolare Yan Chimei e Chiara Morri si fermano nei quarti

Dopo i due bronzi nel doppio arrivati nella prima giornata, la seconda è stata dedicata al tabellone dei singolari. Federico Giardi, ha perso la prima gara contro il cipriota Elia per 3-2, ha poi battuto 3-0 il montenegrino Radonjco per poi perdere la terza gara con il maltese Prokopcov (3-0). Niente da fare per Lorenzo Ragni, sconfitto in tutti e tre i match: il primo per 3-0 contro l’islandese Rodriguez, il secondo per 3-1 contro il lussemburghese Mladenovic, che si è poi aggiudicato la medaglia d'oro, il terzo contro l’andorrano Asensio per 3-1.

Nel pomeriggio sono tornate a gareggiare anche le pongiste. Entrambe passano il turno e arrivano ai quarti di finale. Yan Chimei è stata in grado di vincere tutti e tre gli incontri: 3-1 contro la maltese Renata Strbikova, 3-2 contro la monegasca Sannah Lagsir e 3-0 contro Kristina Sebek (Montenegro). Nei quarti di finale Yan Chimei lotta contro la maltese Maria-Carmelia Iacob fino al quinto set. La biancoazzurra se la gioca ma cede 3-2. Chiara Morri è stata sconfitta 3-1 dalla lussemburghese Enisa Sadikovic nella prima sfida, per poi rifarsi e superare con un netto 3-0 l’islandese Larusdottir. Si ferma nei quarti anche Chiara Morri superata dalla cipriota Georgia Avraam.