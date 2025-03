Tennis Tavolo, per la Juvenes solo vittorie

È stata una giornata molto positiva per i tre team della Juvenes quella giocata al Multieventi, che ha visto trionfare tutte le tre squadre, in serie C1 successo per 5:2 contro il Cesenatico e secondo posto in classifica quando mancano due turni alla fine.

In serie C2 partita delicatissima contro Pesaro per confermare la categoria. Grazie ad una straordinaria prestazione di tutti i ragazzi netto successo per 6:1 e Juvenes ancora in lotta per la salvezza. In serie D2 ennesima vittoria per 7:0 sempre contro Pesaro per i giovani pongisti sammarinesi che restano primi solitari in classifica sempre a due turni dal termine.