Tennis Tavolo: periodo intenso per gli atleti del Titano

Tennis Tavolo: periodo intenso per gli atleti del Titano.

Intenso periodo di gare per i pongisti sammarinesi. Al Torneo di categoria a Senigallia, grande prestazione di Asia Toccaceli che nella 4/5 cat. femminile si arrende solo in finale sconfitta da Berzano, altro podio conquistato da Elia Mazza nel over 3500 terzo classificato in un tabellone con più di 60 pongisti partecipanti, sesto posto di Michele de Marco.

Gli atleti della nazionale: Mattias Mongiusti e Federico Giardi sono stati impegnati nel WTT di Otocec gara del circuito mondiale, entrambi sono stati eliminati al primo turno, Federico Giardi per 3:1 dal francese Ruiz e Mattias Mongiusti per 3:0 dallo slovacco, in doppio sono stati sconfitti 3:0 dai tedeschi Schweiger/Verdonschot.

