Tennis tavolo: podio per Mattias Mongiusti al primo Torneo Nazionale giovanile.

Storico risultato nella categoria juniores per Mattias Mongiusti al primo Torneo Nazionale giovanile, disputato a Termi lo scorso fine settimana. Il pongista sammarinese si è piazzato sul gradino più basso del podio, sconfitto per 3:1 solo in semifinale dal vincitore e N. 1 d’Italia Jonny Oyebode al termine di un match molto combattuto. 110 gli atleti in tabellone. Ottima prova anche per Chiara Morri che, nel singolo femminile, è stata sconfitta nei quarti di finale ad un passo dal podio.



