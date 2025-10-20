TV LIVE ·
Tennis Tavolo: podio tutto sammarinese a Marina di Montemarciano

20 ott 2025
I pongisti sammarinesi della Juvenes assoluti dominatori nel Torneo Regionale Seniores a Marina di Montemarciano. Un risultato eccezionale nella terza categoria, la più prestigiosa, con il podio tutto biancoazzurro, con protagonista assoluto Pietro Bologna, che a soli 14 anni ha conquistato il titolo, superando tutti avversari di grande esperienza e imponendosi per lucidità e qualità tecnica. Sul podio anche Mattia Berardi e Riccardo Tentoni, a testimonianza di un dominio assoluto dei pongisti Juvenes. Un risultato che premia il lavoro costante e la qualità degli allenamenti giornalieri presso il Centro Federale del Multieventi diretto dal direttore tecnico Claudio Stefanelli ed i suoi collaboratori. Ottimi risultati anche nella Quinta Categoria, dove Michele De Marco ha conquistato il suo primo torneo regionale con una prova di forza e determinazione, in evidenza anche Giovanni Giovagnoli sconfitto solo in semifinale dal vincitore ed il dodicenne Thomas Ceccoli, arrivato fino ai quarti di finale sconfitto anche lui da Michele de Marco.




