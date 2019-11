Tennis Tavolo: primi punti per la Juvenes in serie A2

In Sardegna arrivano i primi punti della Juvenes nel Campionato di serie A2 maschile. La squadra guidata dal tecnico Claudio Stefanelli pareggia 3-3 contro il Marcozzi Cagliari al termine di una partita molto combattuta. Grande protagonista il nigeriano Babatunde Mayowa autore di due importanti vittorie, fondamentali per il risultato finale, al quale ha contribuito anche Federico Giardi ottenendo il punto del pareggio quando il risultato era di 3-2 per la squadra sarda.