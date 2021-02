Tennis Tavolo: primo punto per la Juvenes nel campionato di serie A/2

SRV_TENNIS_TAVOLO_07022021

Si muove la classifica della Juvenes. La squadra guidata da coach Claudio Stefanelli conquista il primo punto in stagione grazie al pari per 3-3 a Forlì. Un risultato non scontato alla luce della qualità della squadra avversaria. Gli Alfieri Romagna possono contare in rosa sull'esperto atleta moldavo Sorbalo, il rumeno Nita ed il forte juniores Matteo Monaco. Un punto pesante, dunque, quello raccolto dalla Juvenes, che ha sfiorato anche la vittoria quando i Titani si sono portati sul 3-2 prima dell'ultimo match in programma.



Nella partita decisiva ha fatto la differenza soprattutto l'esperienza di Nita rispetto a Federico Giardi, che ha permesso al pongista di casa di vincere 3-1. Molto positiva la prestazione di Mayowa Babatunde con due importanti successi contro Nita e Monaco e nel mach iniziale importante la vittoria di Mattias Mongiusti contro Matteo Monaco in un incontro tiratissimo terminato con il risultato di 3-2. Federico Giardi pur uscendo sconfitto in tutti e due i mach ha lottato con grinta e grande concentrazione perdendo 3-2 contro Sorbalo e 3-1 con Nita, con questo pareggio la Juvenes riesce a tenersi alle spalle due squadre che rimangono dietro al team sammarinese in classifica a 0 punti.