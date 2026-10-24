Tennis Tavolo: San Marino al torneo internazionale di Lignano Sabbiadoro

Continua il percorso di crescita per gli atleti del tennis tavolo sammarinese reduce dagli impegni al torneo internazionale di Lignano Sabbiadoro, che ha visto tra i 240 atleti presenti in rappresentanza di 35 Paesi, anche quattro pongisti sammarinesi. Thomas Ceccoli (U13) è riuscito anche a centrare una vittoria per 3-2 sul n.1 lussemburghese Noah Valente, andando vicino al passaggio del turno, mancato solo per il ko per 3-2 all'ultimo set contro il nazionale italiano Giovanni Lajolo. Più complicati i sorteggi per Loris Ceccoli, Pietro Bologna ed Enea Stefanelli, che hanno comunque lottato e conquistato anche set contro avversari di alto livello internazionale. Ad accompagnare la delegazione sammarinese il tecnico Claudio Stefanelli.







