TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: San Marino all'Austrian Young Championships Linz

I pongisti sammarinesi under 11 e 13 sono stati grandi protagonisti nel 23' Austrian Youth Championships di Linz appena concluso dove erano presenti più di 400 giovani atleti provenienti da 16 nazioni. La migliore prestazione è arrivata nella gara a squadre under 13 dove Pietro Bologna e Loris Ceccoli si sono piazzati al quarto posto su 34 team, sesto posto nel singolare under 13 di Pietro Bologna su 68 atleti iscritti e sesto posto nel singolo under 11 di Thomas Ceccoli dove nel torneo challenge Enea Stefanelli, 9 anni, ha centrato un buon terzo posto, i due assieme nella gara a squadre under 11 si sono piazzati al 8 posto su 15 team presenti.

