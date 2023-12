TENNISTAVOLO Tennis Tavolo: San Marino ben figura in casa, vincono Spagna e Lombardia Si è chiuso con le vittorie di Spagna nel femminile e Lombardia nel maschile il torneo internazionale, valido sia come Trofeo Transalpino che come Coppa del Mediterraneo, organizzato a San Marino e riservato ai migliori Under 12.

Oltre 120 persone - tra giocatori, tecnici e staff - per il torneo internazionale di Tennistavolo ospitato a San Marino e riservato gli Under 12. 10 nazioni a contendersi la manifestazione valida sia come 31ª edizione del Trofeo Transalpino che come 2ª della Coppa del Mediterraneo. Al Multieventi i pongisti di casa si sono fatti rispettare, portando a casa ottimi risultati al cospetto dei migliori d’Europa. Nella gara a squadre, San Marino - guidata dallo storico coach Claudio Stefanelli - ha infatti conquistato il 10° posto, su 27 totali, dopo aver vinto ben 4 partite e aver perso solo con la Spagna 1 nella “finalina” e l’Inghilterra agli ottavi, poi medaglia d’argento. Vittoria per la Spagna 2.

Grandi soddisfazioni anche nei tabelloni singolari: nel maschile sia Pietro Bologna che Loris Ceccoli hanno passato il girone dopo belle prestazioni. Quest’ultimo è poi stato sconfitto agli ottavi dalla seconda testa di serie mentre Bologna si è issato fino ai quarti, salvo poi essere battuto dal n.1 del seeding. Anche in campo femminile Alice Borsani, giocatrice prestata dall’amica Liguria a San Marino, è arrivata fino ai quarti. Successi nelle due finalissime per Gabriel Deleraico della Lombardia nel maschile e la spagnola Eloisa Barreda nel femminile. Dopo un’intensa 3 giorni, resta l’orgoglio per la Federazione Sammarinese Tennistavolo di essere tornati ad organizzare un torneo così importante sul Titano, a 38 anni di distanza dall’ultima volta.

Nel servizio l'intervista a Claudio Stefanelli, Direttore Tecnico Federazione Sammarinese Tennistavolo

