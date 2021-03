Tennis Tavolo: San Marino in Qatar per il torneo di qualificazione a Tokyo

Da domani a Doha in Qatar il torneo di qualificazione di singolo alle Olimpiadi di Tokio, il team sammarinese formato dai Federico Giardi e Mattias Mongiusti seguiti dal tecnico Claudio Stefanelli si trova in Qatar da inizio marzo per partecipare a uno stage di allenamento e perfezionamento organizzato dalla federazione internazionale ITTF. Il Torneo di qualificazione olimpico è la prima gara in vista di Tokyo e per questo parteciperanno 76 pongisti provenienti da tutto il mondo i soli quattro posti disponibili.