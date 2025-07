Tennis Tavolo: San Marino protagonista a Olomouc

Settimana intensa per il tennistavolo giovanile sammarinese, impegnato contemporaneamente su due fronti internazionali. Agli EYOF di Skopje, Pietro Bologna ha affrontato un girone molto competitivo con atleti di Italia, Ungheria e Spagna. Pur senza vittorie, ha mostrato buone prestazioni, utili alla sua crescita tecnica.

Successo invece a Olomouc, dove sette pongisti, guidati dal coach Daniele Ceccoli, hanno portato a casa tre ori e due argenti, risultando il miglior team della manifestazione. Protagonista Thomas Ceccoli, oro nel doppio e nella gara a squadre Under 13 (con l’israeliano Levi) e argento nel singolare. Ottimo anche il fratello Loris: oro nel doppio e argento a squadre Under 15, uscito nei quarti nel singolare. Nel torneo Under 19, sesto posto per il team Mazza, Marcattili e Santi, mentre Berardinelli e De Marco si sono fermati agli ottavi. La trasferta segue quella degli Europei Under 15 a Ostrava, chiusa al 33° posto su 40, confermando la crescita del movimento pongistico sammarinese.