TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: San Marino protagonista con i suoi atleti

Tennis Tavolo: San Marino protagonista con i suoi atleti.

Fine settimana intenso per i pongisti sammarinesi, impegnati nei tornei nazionali FITeT di Cartura, Senigallia e Sermide. Due prestigiosi podi arrivano da Lorenzo Ragni. Nell'Open 1, la fascia più alta, chiude secondo a Cartura e terzo a Sermide. In entrambi i tornei il percorso si è fermato contro Paolo Bisi, numero 9 della classifica nazionale italiana.

A Senigallia, nell'Open 4 nazionale, si è messa in luce Chiara Morri, seconda classificata. Un torneo solido, con sei incontri vinti contro avversari maschili, che le ha permesso di arrivare fino alla finale persa 3-1 contro Vasile. Sullo stesso podio, terzo posto per Thomas Ceccoli, 13 anni. Anche per lui un torneo in crescita, con vittorie contro avversari più esperti e la sconfitta in semifinale per 3-2 sempre contro Vasile, vincitore del torneo e giovane inserito nel giro della Nazionale italiana. Nel resto del programma, da segnalare il 5° posto di Elia Mazza nell'Open 3 di Senigallia e il 18° posto di Riccardo Tentoni a Sermide nell'Open 2.

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