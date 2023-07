TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: San Marino U13 al 3° posto nella Czech Youth Cup

Tennis Tavolo: San Marino U13 al 3° posto nella Czech Youth Cup.

Grande prestazione per l'Under 13 di San Marino nel tennis tavolo che al Czech Youth Cup di Olomuc ha chiuso al 3° posto grazie alle vittorie su Slovacchia, Svizzera, Repubblica Ceca e Israele. A rappresentare i colori biancazzurri sono stati Pietro Bologna e Loris Ceccoli, guidati dal coach Claudio Stefanelli. Una manifestazione importante a livello giovanile con numerosi pongisti under 11/13/15/17 provenienti da ben 12 nazioni.

