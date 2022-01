ELEZIONI FEDERALI Tennis Tavolo: settimo mandato consecutivo per Stefano Piva Il numero uno del Tennis Tavolo sammarinese elogia Claudio Stefanelli: "E' la storia della nostra Federazione"

L’assemblea della Federazione Sammarinese Tennistavolo ha rinnovato ieri il consiglio federale. Non cambia la guida della Federazione, con la conferma per acclamazione di Stefano Piva. Quattro conferme anche nel direttivo, nel quale continuano a sedere Gianrico Biordi, Sergio Cecchetti, Gilberto Muccioli e Alessandro Tentoni. I nuovi ingressi sono Carlo Canini e Gabriella Innocentini. Il presidente Piva, al settimo mandato consecutivo, spende parole d'elogio per il Commissario Tecnico Claudio Stefanelli: "E' la storia della nostra Federazione".

