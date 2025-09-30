TV LIVE ·
San Marino RTV
30 set 2025
Tennis Tavolo: si chiude la stagione estiva della Juvenes

I pongisti della Juvenes sono stati grandi protagonisti con Thomas Ceccoli (12 anni) secondo classificato negli Over 2000, Sean Berardinelli (17 anni) secondo negli Over 1200 ed Elia Mazza (15 anni) quinto sempre negli Over 1200. Si chiude con questi risultati la stagione estiva dei Tornei Nazionali FITET. Nel prossimo fine settimana prenderanno il via i campionati a squadre, il bilancio in termini di risultati è molto positivo: su sei tornei disputati da fine agosto, i pongisti della Juvenes hanno centrato ben cinque secondi posti con Sean Berardinelli, Thomas Ceccoli, Elia Mazza, Enea Stefanelli, Michele de Marco atleti tutti under 18. 




