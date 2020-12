Tennis Tavolo: si riparte il 16/17 gennaio

Dopo gli incontri che in settimana si erano tenuti fra la Commissione Gare a Squadre e le società di serie A1 maschile e femminile, per raggiungere un accordo sui criteri da seguire per la modifica dei regolamenti precedentemente approvati, il Consiglio all'unanimità ha deciso che i campionati delle serie A1, A2, B1, B2 e C1 maschili e A1 femminile inizieranno nel fine settimana del 16 e del 17 gennaio 2021. Le A2 e B femminili a concentramenti scatteranno nel weekend successivo.