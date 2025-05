ANDORRA 2025 Tennis Tavolo: squadre uomini e donne in semifinale e medaglie prenotate Già certe altre due medaglie per San Marino.

Tennis Tavolo: squadre uomini e donne in semifinale e medaglie prenotate.

Grazie alla vittoria per 3-1 contro Monaco, San Marino chiude al secondo posto il girone del torneo a squadre femminile di tennis tavolo e accede alla semifinale. Per le sammarinesi è già medaglia certa. Contro Malta la sfida per accedere alla finalissima.

Stesso percorso per la squadra maschile che supera Monaco 3-1 e accede alla semifinale contro Malta. Anche per gli uomini è già certa una medaglia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: